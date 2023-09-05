ФК "Металіст 1925" після проблем із фінансуванням знайшов нового інвестора: хто він

фото: фк металіст 1925

Український бізнесмен, засновник і головний виконавчий директор (CEO) криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов став новим інвестором футбольного клубу "Металіст 1925".

Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

Перед цим стало відомо, що через фінансові труднощі харківський футбольний клуб опинився під загрозою закриття.

Так, 30 серпня голова наглядової ради клубу Костянтин Валеулін та власник AES Group заявив, що AES Group "вимушена оголосити про припинення фінансування клубу".

Реклама:

"Третій ракетний удар наприкінці липня 2023 року по портовій інфраструктурі Одеської області став нокаутом для "АES Group". Ми позбулися практично всіх активів на території України. Повітряна атака, яка мала місце вночі 10 серпня, нанесла останній нищівний удар. Нажаль, така суть війни, така її ціна, такі її наслідки", - заявив Валеулін.

Він додав, що у клубі готові до пропозицій - від тимчасової співпраці до передачі корпоративних прав клубу.

Того ж дня у клубі розповіли виданню Tribuna.com, що на той момент пошуки нового ключового інвестора для "Металіста 1925" нічим успішним не закінчились, через що "клуб на 95% припиняє існування".

Реклама:

Зазначимо, що група AES Group стала генеральним інвестором "Металіста 1925" у 2020 році. AES Group - компаній, що працюють в нафтохімічній, спиртовій, будівельній та інших галузях.

Як зазначають ЗМІ, власником групи є Костянтин Валеулін, який у 2021 році став кінцевим бенефіціаром ТОВ ФК "Металісті 1925" - разом із бізнес-партнеркою Мілицею Волковою.

Серед активів AES Group, зокрема, нафтопереробний завод в Мерефі на Харківщині (постраждав від обстрілів у січні 2023 року), спиртзаводи в Мерефі та Каравані, а також сонячні електростанції по області.

Проте вже 31 серпня виконавчий директор "Металіста 1925" Андрій Недєлін заявив, що загроза зникнення клубу минула.

Згодом у клубі оголосили, що новим інвестором став засновник і головний виконавчий директор (CEO) криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов.

"Коли щодня прилітають ракети - подібна підтримка є надзвичайно цінною. Тож, зважаючи на наш запит, від топменеджменту "Металіста 1925" та АЕS Group, Володимир Носов вирішив підтримати клуб, ставши його новим інвестором", - заявив Недєлін.

В оголошенні вказано, що WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, компанія родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів і 10+ державних валют. Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу.

Також в оголошенні про співпрацю з WhiteBIT йдеться, що вона є офіційним партнером Національної збірної України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та турецького "Трабзонспору".

ФК "Металіст 1925" створений у 2016 році, зараз виступає в Українській прем'єр-лізі.

Економічна правда