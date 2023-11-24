В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь: как они изменятся

Министерство экономики предлагает поднять минимальные розничные цены на алкогольные напитки.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, обнародованном на сайте Минэкономики.

В частности, цены на водку и ликероводочные изделия (ЛГВ) предлагают повысить на 5-13%, винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) – на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки – на 12% .

Также планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермут и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки:

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в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра;

в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box;

металлические банки из пищевого алюминия;

полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

Согласно предложенным расценкам, минимальные цены повысят:

на водку на 4,7% – с 89,4 до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра;

на коньяк (бренди) три звездочки – на 6%, со 128,3 грн до 136 грн за 0,5 литра, четыре звездочки – на 6,6%, со 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 литра , пять звездочек – на 6,4%, со 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 литра.

-а натуральные виноградные вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра на 57% - с 42 до 66 грн;

игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра и 0,75 литра – 11,9%, с 109 грн до 122 грн за бутылку.

В Минэкономики отмечают, что действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и больше не соответствует реальным затратам производителей на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.

Ожидается, что приведение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки к экономически обоснованным и достаточным для возмещения производителями собственных затрат на производство и реализацию алкогольных напитков увеличит поступление налогов и сборов в государственный и местный бюджет на 300 млн. грн. А также будет способствовать ограничению употребления алкоголя населением, сократит количество смертей, происходящих по этой причине.

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Напоминаем:

В прошлом году экспорт алкогольных напитков и продуктов питания принес Украине 2,4 млрд. дол. На пищевую промышленность и напитки приходится 4% украинского экспорта.