Украинские алкогольные компании увеличили экспорт, производство продовольствия упало

В прошлом году экспорт алкогольных напитков и продуктов питания принес Украине 2,4 млрд. дол. На пищевую промышленность и напитки приходится 4% украинского экспорта.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что экспорт алкогольных напитков из Украины в 2022 году упал более чем на треть, однако крупные компании, такие как Global Spirits и Bayadera, наоборот, нарастили его и открыли новые рынки сбыта.

Основатель Global Spirits Евгений Черняк объяснил, что на руку производителям сыграла популярность Украины в мире. Его холдинг в прошлом году вырос только в США на 21%.

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У Bayaderа общая экспортная выручка от вина и водки повысилась на 1,4%. Продажи составили 200 млн грн – компания вторая среди экспортеров водки Украины с долей 23%. Bayader открыл новых дистрибьюторов в Польше, Германии, Исландии, Швеции, Италии и Канаде.

Общие продажи алкоголя в 2022 году, по данным Bayaderа, упали на 36%. Больше всего пострадала категория тихого и игристого вина (на 53%), в то время как продажи водки упали на 28%. На это повлияло то, что многие женщины уехали из Украины во время войны, а они традиционно являются большими потребителями вина, чем мужчины.

В результате военных действий пострадали или закрылись около 20% предприятий кондитерской отрасли, говорит руководитель аналитического отдела Pro‐Consulting Юлия Шкурко.

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Крупнейшая кондитерская компания Roshen в начале 2022 года остановила работу заводов в Борисполе и Киеве и сократила производство на фабриках в Виннице и Кременчуге. Суммарно компания уменьшила объемы производства на 10–12%, но это не повлекло за собой дефицита продукции на рынке.

В процентном соотношении из-за миграции населения и снижения покупательной способности объемы потребления тоже сократились.

Издание также приводит данные о прибылях и динамике выручки компаний по производству напитков и продуктов.

Так, наибольший рост выручки зафиксировали следующие компании:

Нежинский жиркомбинат - более чем в 3 раза

"Радеховский сахар" - +72%

Оболонь – +47%

КОМО – +45%

Global Spirits – +27%.

В то же время, зафиксирован гораздо меньший уровень падения выручки, в частности у компаний:

Universal Fish Company - -27%

Кока-Кола Бевериджиз Украина – -9%.

Напоминаем:

Министерство экономики продолжает работу над внедрением механизмов восстановления разрушенных или поврежденных войной производств.