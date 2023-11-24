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Три греческих компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций - Reuters

Пятница, 24 ноября 2023, 09:00 - Анастасия Жарикова

Три крупных греческих судоходных компаний прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, чтобы избежать санкций США, которые сейчас налагаются на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре трейдера.

Греческие грузоотправители Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers в последние недели прекратили транспортировку российской нефти.

Thenamaris заявил, что не комментирует коммерческие вопросы. Minerva Marine и TMS Tankers не ответили на запросы комментариев.

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Согласно трейдерам и данным транспортных агентов, все три компании были активными грузчиками российской нефти и топлива до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие.

По словам трейдеров, ранее сотрудничавших с тремя фирмами, все три компании отклонили запросы на суда для загрузки российской сырой нефти в ноябре и позже.

Выход греческих грузоотправителей из торговли произошел после ужесточения санкций США, наложенных на поставки российской нефти.

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В октябре Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, перевозивших российскую нефть, что превышает максимальную цену G7 в 60 долларов за баррель. На прошлой неделе она наложила санкции на еще три корабля.

Напоминаем:

Экспортная выручка России от ископаемых видов топлива за октябрь стала второй крупнейшей в 2023 году с заметным ростом морских и трубопроводных поставок сырой нефти. Половину нефтепродуктов перевозили "теневые" танкеры, не подпадающие под действие политики ограничения цен.

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