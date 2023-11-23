"Укрнафта" получит от немецкой Oil Dynamics 200 насосов для увеличения добычи нефти

фото: "Укрнафта"

Крупнейшая нефтяная компания Украины ПАО "Укрнафта" подписала соглашение с немецкой компанией Oil Dynamics о поставке 200 электрических насосных систем для интенсификации добычи.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрнафта".

Поставки электрических насосных систем планируется реализовать четырьмя партиями по 50 штук, начиная с декабря 2023 года. В соответствии с первым заказом компания ожидает поставку 200 установок.

Кроме того, в соглашении также предусмотрена поставка станции управления и программное обеспечение, повышающее жизненный цикл таких систем с помощью непрерывного удаленного мониторинга.

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"Оборудование Oil Dynamics разработано и изготовлено в Германии в рамках концепции "Индустрия 4.0" и соответствует стандартам АРЕ, - отмечает директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Добавляется, что заключенное соглашение предусматривает возможность сотрудничества в течение ближайших пяти лет - до 2028-го.

Напомним:

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За первый год работы под управлением государства ПАО "Укрнафта" получит 95 млрд грн дохода, что вдвое превысит среднегодовой показатель за последнее десятилетие.