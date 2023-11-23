Приватбанк начал принимать значительно изношенную или поврежденную валюту на инкассо

Государственный Приватбанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта.

Об этом ЭП рассказали в пресс-службе Приватбанка.

Условия операции инкассо в этом учреждении таковы: комиссия составляет 10%, сумму зачисляют на валютную карту клиента (достаточно оформить виртуальную карту).

В банке уточнили, что принимают на инкассо только доллары и евро.

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До конца года прием валюты на инкассо сделают доступной во всех отделениях Приватбанка по Украине.

Больше об обмене старых и изношенных банкнот читайте в статье: Доллары 1996 года, изношенные и поврежденные купюры: какую валюту имеют право обменять украинцы

Напомним:

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С 20 июня ПриватБанк возобновил сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Приват останавливал прием доллара и евро в своих терминалах с 29 мая.