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Instagram разрешил скачивать Reels

Четверг, 23 ноября 2023, 15:00 - Анастасия Дячкина

Социальная сеть Instagram дала возможности пользователям по всему миру загружать Reels.

Об этом объявил глава компании Адам Моссери во время трансляции в Instagram, пишет TechCruch.

Загруженные Reels будут иметь водяной знак Instagram с именем аккаунта.

 

Пользователи могут нажать кнопку "Поделиться" и выбрать вариант загрузки для сохранения ролика.

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Также учетные записи могут запретить пользователям скачивать свои Reels: "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Reels", затем нажать на переключатель "Разрешить людям загружать ваши Reels".

Если у видео имеется лицензионная музыка, оно будет без звука, если звук у видео оригинален, ролик будет со звуком.

Напомним:

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Материнская компания Meta тестирует в соцсети Instagram ленту, в которой отображаются сообщения только от людей, платящих за Meta Verified.

Instagram соцсети
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