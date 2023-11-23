Instagram разрешил скачивать Reels
Социальная сеть Instagram дала возможности пользователям по всему миру загружать Reels.
Об этом объявил глава компании Адам Моссери во время трансляции в Instagram, пишет TechCruch.
Загруженные Reels будут иметь водяной знак Instagram с именем аккаунта.
Пользователи могут нажать кнопку "Поделиться" и выбрать вариант загрузки для сохранения ролика.
Также учетные записи могут запретить пользователям скачивать свои Reels: "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Reels", затем нажать на переключатель "Разрешить людям загружать ваши Reels".
Если у видео имеется лицензионная музыка, оно будет без звука, если звук у видео оригинален, ролик будет со звуком.
Напомним:
Материнская компания Meta тестирует в соцсети Instagram ленту, в которой отображаются сообщения только от людей, платящих за Meta Verified.