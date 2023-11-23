Как остаться с интернетом в блекаут: в Минцифре дали советы

Украинские интернет-провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии. К сети по технологии xPON, обеспечивающей интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров советует уже сейчас позаботиться об энергостойком интернете. Для этого нужно:

уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;

если ответ не устроит, найти ближайшего и подайте заявку на подключение;

обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

"Сейчас вместе с провайдерами подготовили информацию о других энергосберегающих технологиях, которые помогут иметь интернет во время отключений. Среди них – FTTx, DOCSIS или xDSL", – добавил Федоров.

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Детальнее о разнице между ними и количестве часов работы во время блекаутов – на инфографике.

Для использования всех технологий необходимо использовать павербанк или другой источник питания.

Напомним:

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Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии, чтобы вместе работать над запуском 5G.

Экономическая правда