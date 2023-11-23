"Нафтогаз" получит от ЕБРР кредит на 200 миллионов евро

Нафтогаз Украины

Европейский банк реконструкции и развития и НАК "Нафтогаз Украины" подписали соглашение о привлечении кредита на 200 миллионов евро.

Об этом сообщили пресс-службы "Нафтогаза" и ЕБРР.

Соглашение подписали председатель правления НАК Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне 22 ноября.

"Мы гордимся нашим сотрудничеством с Нафтогазом, который также улучшает свое управление и после трудностей в прошлом успешно завершил реструктуризацию своих облигаций — мы готовы поддерживать их и дальше", — сказал Маттео Патроне.

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Это очень важный шаг к укреплению энергетической стабильности нашей страны в условиях военного времени. Я искренне благодарен ЕБРР и Маттео Патроне за сотрудничество и последовательную поддержку Украины в это непростое время", – прокомментировал Алексей Чернышев.

Это подписание приводит к реализации соглашения, первоначально заключенного в июне на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне между президентом ЕБРР Одилем Рено-Бассо и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Кредитное соглашение вступит в силу после оформления госгарантии.

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Напоминаем:

В июне 2023 года ЕБРР и правительство Украины договорились объединить усилия по мобилизации нового крупного пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подписал три меморандума о взаимопонимании с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о мобилизации 200 млн евро для "Укрэнерго", 200 млн евро для "Нафтогаза" и 200 млн евро для "Укргидроэнерго".

Экономическая правда