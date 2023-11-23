Укрэнерго привлекало аварийную помощь из трех стран

Укренерго

НЭК "Укрэнерго" вечером 22 ноября привлекала аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Укрэнерго было вынуждено прибегнуть к таким мерам, как аварийная помощь от стран соседей. Мы взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление больше всего, аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему", – сказал Кудрицкий.

По его словам, в последующие дни, пока будет сохраняться морозная погода, прогнозируется дефицит в энергосистеме.

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Кудрицкий отметил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако в последние дни ситуативно вышло в аварийный ремонт несколько энергоблоков. Кудрицкий рассчитывает на их скорый возврат в работу, к тому же, ожидается выход из плановых ремонтов еще части энергоблоков электростанций.

Напомним:

В энергосистеме Украины 22 ноября зафиксировали дефицит электроэнергии, украинцев призывали бережливо потреблять ресурс в течение суток.

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