Кабмин внес изменения в порядок сдачи экзаменов на водительские удостоверения

Правительство на заседании 15 сентября внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно изменениям, введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному вождению, а категории В исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД.

Также Кабмин расширил функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія" о возможности заказа в электронной форме услуг по государственной регистрации и снятию с учета транспортных средств, выдаче временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортом другому физическому лицу или свидетельству о регистрации транспорта средства на имя другого физического лица, совершающего поездку за границу.

Реклама:

Также в "Дію" добавят возможности:

продления срока ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета транспортных средств для последующего закрепления за другими транспортными средствами владельца;

выдачи заключения о возможности нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификаций номеров транспортных средств;

обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.

Напоминаем:

В МВД напомнили, что электронное водительское удостоверение за границей можно обменивать в центрах ГП "Документ".

Реклама: