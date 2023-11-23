Украинцы с начала года взяли кредитов на 30 миллиардов

С 9 месяцев с начала года украинцы оформили 6 миллионов ссуд на общую сумму 29,1 миллиарда гривен. Помимо роста количества микрокредитов возросла и средняя сумма кредита и общая задолженность по ним.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Нацбанка.

С января по сентябрь в Украине было оформлено 6 миллионов новых кредитных договоров на общую сумму 29,1 миллиарда гривен - больше, чем за весь 2022 год, однако в 1,8 раза меньше, чем в 2021, когда украинцы взяли 10,8 млн микроссуд на сумму 48,4 млрд грн.

В среднем в месяц в ІІІ квартале регистрировалось 715 тысяч новых микрозаймов. По сравнению со спадом в начале Великой войны, в этом году количество новых кредитов в МФО возросло. Но это все еще меньше в 1,7 раза, чем соответствующие среднемесячные показатели 2021 года (1,23 млн).

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В 2023 году количество заключенных договоров увеличивается на 7% ежеквартально.

Очередным антирекордом в третьем квартале стал средний размер микрокредита – 4985 гривен. Это самая большая сумма с начала полномасштабного вторжения и почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2021 года.

опендатабот

Также продолжает расти и задолженность по микропозикам – на 6% за квартал. Так, на конец сентября долги украинцев перед МФО достигли 9,44 миллиарда гривен. "Даже, несмотря на то, что украинцы активно гасили свои задолженности в течение 2022 года и заметно сократили сумму общего долга, уже в этом году он снова увеличился: на 1,4 миллиарда гривен. Стоит отметить, что более половины новых долгов – 757 млн грн – возникли в первом квартале этого года", – резюмировали аналитики.

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 22 ноября приняла в целом законопроект №9422, ограничивающий ставки по микрокредитам на уровне 1% в день.