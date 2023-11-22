На заводе Tesla в Техасе растет количество травм работников

На заводе Tesla Gigafactory, где производят Cybertruck, в 2022 году произошло большое количество несчастных случаев, которые привели к травмам работников.

Об этом сообщает The Information.

Отмечается, что по данным отчетов компании в 2022 году пострадал каждый 21 работник. Также упоминается инцидент, где роботом, который выключился, прижало инженера к стене, вызвав ему кровотечение.

Кроме того, произошел случай, когда работник получил сотрясение мозга из-за взрыва на участке литья металла. Издание объясняет, что взрыв произошел в результате попадания воды в пресс-машину для расплавленного алюминия.

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В августе прошлого года один из рабочих попал под тележку, что привело к потере трудоспособности на 127 дней. Через несколько дней другой работник получил травму головы, из-за которой не работал 85 дней.

Еще один работник формовочной машины сообщил о негерметичности оборудования, которая привела к выплевыванию расплавленного металла. Когда он предложил остановить машину для устранения проблемы, его предупредили о замедлении производства.

В июне подрядчики, которые устанавливали металлические решетки на заводе, получили серьезные травмы из-за отсутствия защитного оборудования. Часть металлического настила упала на них сверху, в результате чего они получили переломы и прокол легких. Управление по охране труда и гигиене труда (OSHA) провело проверку инцидента и оштрафовало подрядчиков.

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Добавляется, что подобные ситуации случаются и на заводе компании в Калифорнии, где уровень травматизма превышает средний.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla после двух лет задержки построила свой первый пикап Cybertruck на заводе по производству электромобилей в Остине, штат Техас.