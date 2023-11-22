С начала года украинские аграрии получили кредитов на более 66 миллиардов

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С начала 2023 года 12,5 тыс агрохозяйств получили 66,1 млрд грн банковских кредитов на развитие, из которых по госпрограмме "доступные кредиты 5-7-9" - 9,7 тыс агропредприятий профинансировано на почти 38 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии в Киевской области - 10,6 млрд грн выделено на 913 предприятия.

Кроме того, одни из самых больших объемов кредитов аграрии получили в таких областях:

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Винницкая - 6 млрд гривен - для 1 431,

Днепропетровская - 5,95 млрд гривен - для 798;

Черкасская - 5,3 млрд гривен - для 486;

Кировоградская - 4,85 млрд гривен - для 1 668;

Одесская - 4,37 млрд гривен - для 1 087.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия таких областей:

Кировоградская - 4,1 млрд гривен выделено для 1 323 хозяйств;

Винницкая - 3,89 млрд гривен - для 1 078 хозяйств;

Одесская - 3,68 млрд гривен - для 876;

Киевская - 3,6 млрд гривен - для 734 хозяйств.

Напомним:

За 10 месяцев 2023 года 11,5 тысяч украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств.

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