У 2023 році аграрії отримали кредитів на майже 60 мільярдів
З початку року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.
З початку 2023 року 11,5 тис українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств, з яких за програмою "Доступні кредити 5-7-9" - 8,9 тис підприємств профінансовано на 34,2 млрд грн.
У міністерстві зазначають, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 11,5 млрд гривень виділено для 842 підприємств;
- Вінницька – 5,4 млрд гривень – для 1 312,
- Дніпропетровська – 5,3 млрд гривень – для 746;
- Кіровоградська – 4,5 млрд гривень – для 1 566;
- Одеська – 4,1 млрд гривень – для 1 028 підприємств.
Крім того, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська - 3,86 млрд гривень виділено для 1 255 господарств;
- Вінницька – 3,53 млрд гривень - для 1 009 господарств;
- Одеська - 3,43 млрд гривень - для 830;
- Київська – 3,23 млрд гривень - 683 господарств.
Нагадаємо:
З початку 2023 року урядові та неурядові оператори обстежили понад 200 тис га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування, з них уже використовуються аграріями 120 тисяч га.