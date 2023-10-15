У 2023 році аграрії отримали кредитів на майже 60 мільярдів

З початку року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

З початку 2023 року 11,5 тис українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств, з яких за програмою "Доступні кредити 5-7-9" - 8,9 тис підприємств профінансовано на 34,2 млрд грн.

У міністерстві зазначають, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

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Київська – 11,5 млрд гривень виділено для 842 підприємств;

Вінницька – 5,4 млрд гривень – для 1 312,

Дніпропетровська – 5,3 млрд гривень – для 746;

Кіровоградська – 4,5 млрд гривень – для 1 566;

Одеська – 4,1 млрд гривень – для 1 028 підприємств.

інфографіка: мінагрополітики

Крім того, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 3,86 млрд гривень виділено для 1 255 господарств;

Вінницька – 3,53 млрд гривень - для 1 009 господарств;

Одеська - 3,43 млрд гривень - для 830;

Київська – 3,23 млрд гривень - 683 господарств.

Нагадаємо:

З початку 2023 року урядові та неурядові оператори обстежили понад 200 тис га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування, з них уже використовуються аграріями 120 тисяч га.

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