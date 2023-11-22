У руководительницы налоговой службы Полтавщины обнаружили необоснованных активов на 6 миллионов 

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружили у и.о. начальницы Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области признаки приобретения необоснованных активов на 6,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что все приобретенное в течение 2020-2023 годов имущество зарегистрировано на членов семьи и доверенных лиц Аллы Рябковой, чиновницы которая и занимает указанную должность.

"В частности, ее родная сестра стала обладательницей квартиры в Киеве стоимостью более 2,2 млн грн. Отец чиновницы приобрел автомобиль Land Rover Range Rover Velar стоимостью почти 900 тыс. грн. Ее дочь купила автомобиль Toyota C-HR Hybrid за почти 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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Кроме того, муж служащей в Полтаве приобрел квартиру стоимостью почти 1 млн грн. Все эти покупки были осуществлены за средства, которые не получили подтверждения законности их происхождения, добавляют в ГБР.

Материалы переданы в САП для рассмотрения возможности подачи в суд иска о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Напомним:

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ГБР провело обыски на столичных ТЭЦ по факту хищения денег, выделенных на ремонт энергооборудования, разрушенного обстрелом прошлой осенью и зимой, более того, следователи подозревают, что и сами ремонты не проводились.