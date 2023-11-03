Зниження процентної ставки за мікрокредитами: до другого читання законопроєкт зазнав змін

Законопроєкт №9422, який покликаний запровадити обмеження процентних ставок за споживчими кредитами, зазнав змін до другого читання.

Відповідні зміни ухвалив комітет Верховної Ради з питань податкової політики, передає "Судово-юридична газета".

Так, мікрофінансовим організаціям планують дати перехідний місяць з дня набрання чинності законом на приведення своєї діяльності до нових вимог. Протягом цього місяця Нацбанк не зможе застосовувати жодних заходів впливу за недотримання вимог закону.

Також збільшено до 240 днів перехідний період для зниження ставки:

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перші 4 місяці (120 днів) з дня набрання чинності законом максимальна ставка буде 2,5% в день.

наступні 4 місяці (120 днів) - максимальна ставка має бути 1,5% в день.

Зважаючи на цей крок, скасування заборони на стягнення штрафів і пені відтерміновується на 30 днів з дня набрання чинності законопроєктом №9422, щоб поки існує загроза продовження існування ставок в розмірі вище, ніж 2,5%, штрафів і пені стягнути було не можна.

Також заборонено стягнення штрафів і пені за кредитними договорами, укладеними до набрання чинності законопроєктом, у тому числі пролонгованих після набрання ним чинності.

Крім того, збільшено перехідний період для банків - до 3 місяців, з метою приведення ними своєї діяльності у відповідність із законом.

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На пів року відтермінують введення в дію норм, що регулюють функціонування кредитного реєстру НБУ. Це пов'язано зі значним навантаженням на надавачів небанківських фінансових послуг у зв’язку зі змінами в законодавстві.

Нагадуємо:

За даними НБУ, середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансовій компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5% (середня ставка по цьому сегменту ринку).

Через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина вже має повернути кошти на загальну суму 6750 грн.

Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн.

Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6700 грн на місяць, а після оподаткування складає, відповідно, 5393,5 грн. Отже, доступний дохід особи на цих же 14 днів складає 2696,75 грн.

Відповідно, споживачу, сукупний дохід якого становить мінімальну заробітну плату, доведеться за два тижні користування таким кредитом віддати понад 60% від свого доступного доходу.