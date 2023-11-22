"Укрнафта" анонсировала международный арбитраж в Лондоне

Крупнейшая нефтяная компания Украины "Укрнафта" серьезно теряла по некоторым соглашениям совместную деятельность (СД) и сейчас пытается вернуть эти скважины в судебном порядке. По одному из договоров суд будет международным.

Об этом рассказал гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий в интервью Forbes.

"Есть СД, из-за которых "Укрнафта", по-моему, серьезно теряла. На эти СД почему-то были выведены лучшие скважины с самым большим дебитом. Сейчас мы возвращаем эти буровые скважины в судебном порядке. По одной из самых больших СД будет иск в Лондонский арбитраж", – рассказал Корецкий.

В то же время партнера, с которым собирается судиться "Укрнафта", он не назвал.

Реклама:

Напомним:

"Укрнафта" подписала с American Petroleum Institute (API) Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, компания получает доступ к согласованным мировым стандартам API.

Специалисты "Укрнафты" примут участие в обсуждении и разработке топовых международных практик, а также смогут совместно с АРИ организовывать мероприятия по стандартизации, обучению, сертификации и безопасности.

Реклама: