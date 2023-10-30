"Укрнафта" начала сотрудничество с American Petroleum Institute

Государственная добывающая компания подписала с American Petroleum Institute (API) Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Согласно документу, "Укрнафта" получает доступ к согласованным мировым стандартам API. Специалисты Укрнафты будут участвовать в обсуждении и разработке топовых международных практик, а также смогут совместно с АРЕ организовывать мероприятия по стандартизации, обучению, сертификации и безопасности.

Меморандум о взаимопонимании с API позволит "Укрнафте" привлечь к развитию украинской нефтяной промышленности лучшие образцы мировых технологий. Это один из ключевых проектов трансформации компании в ближайшие годы, что в конечном итоге позволит Украине получить желаемую энергетическую независимость.

Реклама:

Подписанное соглашение подтверждает обязательства обеих сторон усиливать энергетическую независимость Украины и ее отход от российских стандартов, оборудования и операций.

Напоминаем:

Ранее ПАО "Укрнафта" предложила инвесторам присоединиться к совместной разработке 21 месторождения.

Реклама: