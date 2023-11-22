Стартап Anthropic выпустил новую версию модели ИИ Claude 2.1: может конкурировать с ChatGPT

Стартап по искусственному интеллекту Anthropic выпустил усовершенствованную версию своей обширной языковой модели Claude 2.1, позволяющей ей конкурировать с ChatGPT.

Об этом говорится в сообщении компании.

Claude 2.1 доступна через API в консоли Anthropic и используется в чате claude.ai.

Компания-разработчик удвоила объем информации, которую можно передать Claude, с ограничением 200 тыс. токенов, что соответствует примерно 150 000 слов или более 500 страницам материала.

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В компании добавили, что Claude может обобщать, отвечать на вопросы, прогнозировать тенденции, сравнивать и сопоставлять несколько документов и многое другое.

Также у Claude количество ошибочных ответов сократилось вдвое по сравнению с предыдущей моделью. Claude 2.1 внесли улучшения в понимании и обобщении, особенно для длинных и сложных документов, таких как юридические документы, финансовые отчеты и технические спецификации.

Также по многочисленным просьбам пользователей была добавлена новая бета-функция, позволяющая Claude интегрироваться с существующими процессами, продуктами и API пользователей.

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Напоминаем:

Google Alphabet согласился инвестировать до 2 млрд долларов в компанию Anthropic, которая занимается искусственным интеллектом.