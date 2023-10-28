Google інвестує 2 мільярди доларів в конкурента OpenAI

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Google Alphabet, погодився інвестувати до 2 млрд доларів у компанію Anthropic, яка займається штучним інтелектом.

Про це пише Reuters.

Як зазначають представники компанії, Google вже інвестував 500 млн дол у конкурента OpenAI та погодилася додати ще 1,5 млрд доларів з часом.

"Google вже є інвестором Anthropic, і нова інвестиція підкреслить нарощування її зусиль, спрямованих на те, щоб краще конкурувати з Microsoft, основним спонсором творця ChatGPT, OpenAI, на тлі того як великі технологічні компанії намагаються впроваджувати ШІ у свої програми", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, у квартальному звіті Amazon для комісії з цінних паперів і бірж США, онлайн-ритейлер повідомив, що інвестував у облігації Anthropic 1,25 млрд дол, які можуть бути конвертовані в акціонерний капітал.

Компанія Anthropic, співзасновниками якої є колишні керівники OpenAI, рідні брати і сестри Даріо і Даніела Амодеї, доклала зусиль, щоб забезпечити ресурси та залучити спонсорів з великими кишенями, необхідних для того, щоб конкурувати з OpenAI і стати лідером у технологічному секторі.

Нагадаємо:

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Корпорація Meta Platforms працює над новою системою штучного інтелекту, яка має бути такою ж потужною, як і найдосконаліша модель, запропонована OpenAI.