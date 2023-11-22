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Пятый энергоблок ЗАЭС переводят в "холодную остановку" - МАГАТЭ

Среда, 22 ноября 2023, 10:49 - Анастасия Жарикова
 
GETTY IMAGES

Пятый энергоблок оккупированной россиянами Запорожской АЭС переводят в режим "холодной остановки".

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

"После холодной остановки ЗАЭС проведет испытания, чтобы определить, почему во вторичном контуре охлаждения одного из парогенераторов блока был обнаружен низкий уровень бора", - говорится в сообщении.

После перевода пятого энергоблока в "холодную остановку" в режиме "горячей остановки" останется только один из шести реакторов станции для производства пара и отопления.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что на энергоблоке №5 Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй.

ЗАЭС энергетика атомная энергетика МАГАТЭ
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