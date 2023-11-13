Капіталізація Xiaomi зросла на 20 мільярдів доларів завдяки проблемам з продажами Apple

Ринкова капіталізація корпорації Xiaomi зросла на близько 20 мільярда доларів завдяки тому, що в Китаї зростає попит на смартфони на базі Android та падають продажі смартфонів від Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Китайські виробники Android заробляють на тому, що Apple повідомляє про низькі доходи в країні, навіть на тлі ознак того, що найбільший ринок смартфонів в Азії починає досягати дна після років падіння", - йдеться в публікації

Смартфони серії 14 від Xiaomi отримали понад мільйон замовлень з моменту запуску в кінці жовтня. Це другий грандіозний дебют китайського смартфона лише за останні кілька місяців після успіху Huawei Technologies Co. з Mate 60 Pro.

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Незважаючи на те, що акції Xiaomi різко зросли на замовленнях серії 14, деякі аналітики кажуть, що вони готові піднятися ще вище. Електромобілі та так званий "штучний інтелект речей" розглядаються як потенційні додаткові каталізатори.

"Ми вважаємо, що в найближчі шість місяців з’являться можливості для торгівлі завдяки поворотам у розвитку смартфонів і AIoT, а також першим очікуванням щодо набігу Xiaomi на електромобілі", — зазначили в JPMorgan Chase & Co.

Інші фірми з Уолл-стріт, зокрема Morgan Stanley і Citigroup Inc., посилаються на ознаки припинення спаду виробництва смартфонів у Китаї та ймовірне відновлення в наступному році.

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Напрочуд сильне повернення Huawei допомогло викликати апетит китайських споживачів до інноваційних місцевих продуктів.

"Наразі продаж iPhone у Китаї втрачає темпи, оскільки багато споживачів не бачать значного поліпшення функціональності нового iPhone", – каже Цзянь Ши Кортезі, керівник фонду GAM Investment Management.

Xiaomi став єдиним з пʼяти найбільших брендів смартфонів, обсяг поставок якого збільшився як у квартальному, так і в річному обчисленні в третьому кварталі, оскільки він зміцнив свої позиції на ключових ринках, таких як Китай та Індія, повідомляє Counterpoint Research.

"Huawei явно швидко завойовує позиції після запуску нового продукту з унікальною функцією камери та супутниковим зв’язком. На даний момент продажі iPhone в Китаї втрачають оберти, оскільки багато споживачів не бачать значного покращення функціональності нового iPhone", — сказав менеджер фонду GAM Investment Management Цзянь Ши Кортесі.

Нагадуємо:

Корпорація Xiaomi отримала дозвіл державного регулятора Китаю на виробництво електромобілів (EV), що стало важливим кроком на шляху до мети виробника смартфонів випускати автомобілі до початку наступного року.