Минэнерго: 4 блока ТЭС отключены в краткосрочные ремонты 

За минувшие сутки, 19 ноября, в краткосрочные ремонты выходили 5 блоков ТЭС, один из них уже возобновил работу.

Об этом сообщает министерство энергетики.

В министерстве уверяют, что выходы в краткосрочный ремонт 5 блоков ТЭС не влияют на ситуацию с обеспечением электроэнергией.

Также из-за снижения температуры и ухудшения погодных условий постепенно растет потребление электроэнергии. Максимум за прошедшие сутки был зафиксирован в 17:20.

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Кроме того, в Запорожской области отключалась линия 330 кВ оператора системы передачи. Сейчас продолжается обследование.

Добавляются, что Украина в период с 18 и 19 ноября экспортировала 2106 МВт-ч, импорт за эти дни - 7809 МВт-ч.

Напомним:

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Специалисты НАЭК "Энергоатом" завершили плановые ремонты на последнем, девятом атомном блоке украинской АЭС. Теперь на полную мощность работают все энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории.