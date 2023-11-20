Польские пограничники блокируют пропуск бензовозов и гуманитарной помощи в Украину

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Гуманитарная помощь от Красного Креста не попала в Украину из-за отказа польских пограничников ее пропустить. Цистерны с нефтепродуктами и другими опасными веществами переполнили паркинги и обочины дорог.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам представителя перевозочной компании из Львова Тараса Свитлыка, на границе сейчас находится большая часть грузовиков предприятия, а именно 24 тента (каркасные фуры – ред.) и восемь цистерн с горючим.

"Мы говорили с польской полицией в Корчевой, они понимают опасность, потому что там очень перегружен паркинг различной спецтехникой с бензином, газом, различными опасными веществами. Это может быть чрезвычайная ситуация, если это взорвется. Польская полиция понимает, но разводят руками и говорит, что не имеет на это влияния никакого", – отметил Свитлык.

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Также на польской дороге Т94 стоит большое количество цистерн UPG, WOG, SOCAR, добавил Свитлык.

По его словам, крупные нефтетрейдеры в Украине имеют запасы, поэтому нехватку топлива украинцы сейчас не почувствуют.

Зато польские пограничники заверили, что в первую очередь пропускают огнеопасные грузовики, фуры с продуктами, которые быстро портятся, и гуманитарную помощь для Украины, но украинские водители утверждают обратное.

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"В частности, два грузовика из Ивано-Франковска, которые везут гуманитарную помощь из Нидерландов, пограничники ПП "Корчева - Краковец" отправили на "отстой" и записали в "живую" очередь. Уже четвертый день они ждут, чтобы отвезти в Кропивницкий и Лубны медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

Напомним:

Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной сейчас в очередях на трех направлениях находится около 2 900 грузовиков.