Цены на нефть растут после скачка накануне

Цены на нефть растут в понедельник, 20 ноября, после скачка 17 ноября.

Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены?

Январские фьючерсы на нефть Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,55 долл (0,68%), до 81,16 долл за баррель. 17 ноября Brent подорожала на 3,19 долл (4,1%) – до 80,61 долл за баррель.

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Январские фьючерсы на WTI поднялись в цене на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,53 долл (0,7%) до 76,57 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 2,99 долл (4,1%) – до 75,89 долл за баррель.

Благодаря активному подъему 17 ноября обе марки сократили до минимума недельное снижение. За прошедшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI – на 1,7%.

Почему меняются цены на нефть?

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Резкий рост котировок 17 ноября был вызван слухами о том, что ОПЕК+ может продлить ограничение на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращения добычи топлива.

"Те, кто торгует нефтью не менее 10 лет, вспомнят шок на День благодарения 2014 года, когда ОПЕК отказалась от квот на добычу и обвалила цены с 80 долл до 45 долл за баррель за считанные недели", – сказал MarketWatch редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за прошедшую неделю количество действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок в это время снизилось на 4, до 114-ти, самого низкого уровня с начала сентября.

Напомним:

ОПЕК+ намерена рассмотреть вопрос, стоит ли проводить дополнительные сокращения поставок нефти на встрече на следующей неделе для поддержки нефтяного рынка, который пострадал от негативных настроений.