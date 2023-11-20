Фонд госимущества привлек еще 35 миллионов на приватизационных аукционах

Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе на 16 приватизационных аукционах реализовал активы на 35,5 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"+35,5 млн гривен инвестиций – результат приватизационных аукционов на этой неделе. Команда ФГИУ провела 16 успешных приватизационных аукционов", - говорится в сообщении.

Стартовая стоимость всех объектов составляла около 3,2 млн гривень – это административная и промышленная недвижимость.

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За активы соревновались 83 участника, а в результате конкурентных торгов стоимость объектов выросла в 11 раз.

Наибольшая сумма была получена от продажи деревообрабатывающего комплекса в Волынской области – 17,1 млн грн.

Также Фонд продал цеха для переработки древесины в Волынской области за 5,3 млн. грн.

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Напоминаем:

Комитет Верховной Рады по экономической политике одобрил назначение новым главой Фонда госимущества главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.