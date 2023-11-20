На границе Польши с Украиной в очереди стоят почти 3 тысячи грузовиков

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Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной в очередях в трех направлениях находятся около 2 900 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает "Укринформ".

"К сожалению, блокировка продолжается на трех направлениях. Напомню, это пункты пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенное". На утро, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях на территории Польши в направлении Украины находится около 2 900 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив Краковца – 1200, напротив Ягодина – это где-то 1100 грузовиков и напротив Равы-Русской – около 600", – сообщил Демченко.

По его словам, эти данные не полны, ведь другие грузовики могут находиться на определенном расстоянии от границы. Также из-за блокировки этих направлений фиксируется увеличение очередей в других пунктах пропуска.

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В частности, напротив пункта пропуска "Шегини" находится около 1 300 грузовиков и еще совокупно 300 грузовиков напротив пунктов пропуска "Угринов", "Устилуг" и "Смольница".

Спикер также отметил, что по несколько грузовиков в час участники акции пропускают как на направлении выезда из Польши, так и на въезд в Польшу, однако это не решает всех вопросов интенсивности движения.

Демченко добавил, что в направлении выезда из Украины действует электронная очередь и физически грузовики не находятся рядом границы.

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"Они находятся в тех местах, где им удобно, в том числе в тех местах, где есть стоянки, на автозаправочных станциях. Если же говорить о территории Польши, то там как раз грузовики находятся физически, ожидая возможности дальнейшего движения в направлении Украины", – рассказал он.

Напомним:

Представители польских автоперевозчиков, блокирующих границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

возвращение разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.