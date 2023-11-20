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Курс валют на 20 ноября: доллар в банках подешевел

Понедельник, 20 ноября 2023, 09:39 - Анастасия Жарикова

20 ноября наличная гривня укрепилась к доллару в банках, евро продолжает дорожать, курсы на черном рынке стабильны.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,56 – 37,73 грн против котировок в 37,14 – 37,75 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,63 – 40,94 грн против курса 40,5 – 40,93 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,35 – 37,8 грн (курс на 17 ноября – 37,4 – 37,89 грн);
  • Евро – 40,3 – 40,9 грн (курс на 17 ноября – 40,23 – 40,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,0 – 37,5 грн;
  • Ощадбанк – 37,2 – 37,9 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,35 – 37,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Экономическая правда

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