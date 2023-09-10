Впервые на украинских АЭС загрузили топливо Westinghouse, произведенное совместно с Энергоатомом

На украинских АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производилось совместно с Энергоатомом. Ранее топливо для украинских АЭС изготавливалось только в России.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам министра, впервые топливо, которое было произведено Westinghouse совместно с украинскими специалистами Энергоатома, загрузили для реакторов ВВЭР-440.

Отмечается, что ранее соответствующее топливо изготавливается только в РФ компанией "ТВЭЛ".

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"Сегодня мы поставили точку. Конец монополии России на этом виде топлива", - подчеркнул министр.

Министр заявил, что уже подписаны определенные документы с целым рядом стран, таких как Финляндия, Чехия, Словакия, которые больше не будут в зависимости от российских производственных мощностей.

Добавляется, что это важно не только с точки зрения поставок или производства электроэнергии: "Это очень сильно связано с вопросами санкций против российской атомной энергетики", - сказал Галущенко.

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Напомним:

Семь энергоблоков украинских АЭС полностью переведены на топливо американской Westinghouse.