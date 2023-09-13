Зеленський звільнив одного з державних уповноважених АМКУ

фото: амку

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 13 вересня звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) Сергій Тищика.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"Звільнити Тищика Сергія Миколайовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Сергій Тищик працював державним уповноваженим АМКУ з жовтня 2019 року. До цього він працював на посаді директора ТОВ "Український газовий клуб", у 2014-2017 роках був керівником дочірнього підприємства "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".

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Раніше видання "Наші гроші" писало, що Тищик може бути пов’язаним із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадуємо:

5 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.

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Повідомлялось, що голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишить посаду і, можливо, буде призначена головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, а на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.

Сама Піщанська не підтвердила і не спростувала плани надалі призначити її головою Фонду держмайна.

6 вересня Верховна Рада призначила головою Антимонопольного комітету вже колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Економічна правда