Цены на нефть растут после трех дней падения после трех дней падения

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После снижения цены на нефть в течение трех предыдущих сессий марка Brent подорожала до 85,5 долл за баррель.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что цена на январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 85,49 долл за баррель, что на 0,86 долл (1,02%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Также котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на 0,87 долл (1,08%) и составили 81,31 долл за баррель. По итогам прошлой сессии они потеряли 0,58 долл (0,7%), опустившись до минимальных с конца августа 80,44 долл за баррель.

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"Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились на 773 тыс. баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей", - говорится в сообщении.

Кроме того, товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. и 1 млн баррелей соответственно.

По словам редактора Sevens Report Research Тайлера Ричи, с учетом ухудшения долгосрочного прогноза для спроса на топливо и на фоне глобальных статданных, усиливаются опасения, что на физическом рынке нефти образуется профицит в ближайшие месяцы или кварталы.

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Напомним:

В октябре импорт российской нефти в Индию снизился примерно на 11% из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре.