Індія скоротила імпорт російської нафти через ремонт на одній з НПЗ

У жовтні імпорт російської нафти в Індію знизився приблизно на 11% через ремонтні роботи нафтопереробному заводі у Джамнагарі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, Індія як найбільший покупець російської нафти, у жовтні імпортувала в середньому до 1,58 млн барелів на день, що на 11% менше, ніж у вересні.

Також індійська компанія Reliance Industries купила найменше нафти з вересня 2022 року через планове технічне обслуговування на кількох установках свого заводу в Джамнагарі.

Реклама:

"Індія, разом з Китаєм, є ключовим покупцем російських сортів нафти, оскільки прагнула отримати вигоду від знижених цін, щоб збільшити маржу нафтопереробних заводів", – йдеться в повідомленні.

За словами Віктора Катона, провідного аналітика Kpler, імпорт з РФ у листопаді має зрости до 1,8 млн барелів на день. Крім того, 10 російських танкерів, що перевозять 11 млн барелів, заплановано розвантажити лише протягом перших трьох днів цього місяця.

Нагадаємо:

Реклама:

Незручність для​​ індійського уряду у розрахунках за імпорт російської нафти в китайських юанях призвела до затримки платежів щонайменше за сім вантажів.