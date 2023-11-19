Минобновления создало штаб помощи водителям, которые застряли на границе с Польшей

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями создало штаб помощи украинским водителям, которые остались заблокированными на границе с Польшей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Украинские водители более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. В сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской - более 10 км, в сторону Краковца - более 16 км", – отметил Кубраков.

Соответственно, министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи украинским водителям. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

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По словам Кубракова, на каждом из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает потребности и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38 (067) 120 0483.

Сейчас на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства.

Добавляется, что потребности можно указать через гугл-форму.

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"Также министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если будет возникать такая необходимость. Штаб будет работать пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена", – говорится в сообщении.

Напомним:

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопились около 2800 грузовиков из-за протестов польских перевозчиков.