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На кордоні з Польщею скупчилися майже 3 тисячі вантажівок 

Субота, 18 листопада 2023, 11:55 - Ігор Пилипів
 
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У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок через протести польських перевізників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері  телемарафону "Єдині новини".

За його словами, станом на ранок 18 листопада  у чергах скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. У порівнянні з попереднім днем прикордонники  спостерігають певне збільшення вантажівок.

"Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин - 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500", – зазначив Демченко.

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Крім того, речник Держприкордонслужби заявив, що  перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску. Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де перебувають близько 1 200 вантажівок.

Демченко підкреслив, що легкові авто та  можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.

Нагадаємо: 

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На українсько-польському кордоні триває ускладнення руху вантажних транспортних засобів через перекриття польськими перевізниками руху в напрямку трьох пунктів пропуску - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Економічна правда.

Польща Держприкордонслужба
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