Украинские порты на Дунае удвоили обработку грузов за 10 месяцев 2023 года

Фото: ДАНА ГОРДІЙЧУК

Украинские порты на Дунае за 2023 год увеличили обработку грузов в 2,2 раза до 27,6 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил председатель ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Юрий Литвин, передает "Укринформ".

Отмечается, что порты Дунайского кластера (Рени, Измаил и Усть-Дунайск) в январе - октябре 2023 года увеличили обработку грузов с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.

"По сравнению с январем - октябрем 2021 года, когда в дунайских портах было обработано лишь 4,4 млн тонн, грузооборот увеличился в 6,3 раза", - говорится в сообщении.

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По словам Литвина, из 40,2 млн тонн грузов за январь - октябрь этого и прошлого годов 18,3 млн тонн пришлось на зерновые грузы, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на масло, 2,6 млн тонн - на нефтепродукты и 12,4 млн тонн - на другие грузы.

Количество обработанных судов в дунайских портах за 10 месяцев этого года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3% - до 12 тыс.

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Напомним:

К гуманитарной Инициативе Grain from Ukraine, которая заключалась в оказании помощи зерном странам Африки и Азии, приобщили Дунайские порты Украины.