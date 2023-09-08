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Дунайські порти долучили до гуманітарної місії Grain from Ukraine

П'ятниця, 8 вересня 2023, 18:57 - Анастасія Жарикова
Ізмаїльський порт
Ізмаїльський порт
ЕП

До гуманітарної Ініціативи Grain from Ukraine, яка полягала в наданні допомоги зерном країнам Африки та Азії, долучили Дунайські порти України.

Про це повідомив прем’єр-міністр під час засідання уряду.

Кабінет Міністрів під час засідання 8 вересня підтримав постанову про залучення українських портів на річці Дунай до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії".

"Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти", — наголосив Шмигаль.

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На зараз у межах жнивної кампанії в Україні зібрано 34 млн тонн врожаю, зокрема, 22 млн тонн пшениці. При цьому внутрішня потреба, за його словами, становить 6-7 млн тонн на рік.

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