Дунайські порти долучили до гуманітарної місії Grain from Ukraine

Ізмаїльський порт ЕП

До гуманітарної Ініціативи Grain from Ukraine, яка полягала в наданні допомоги зерном країнам Африки та Азії, долучили Дунайські порти України.

Про це повідомив прем’єр-міністр під час засідання уряду.

Кабінет Міністрів під час засідання 8 вересня підтримав постанову про залучення українських портів на річці Дунай до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії".

"Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти", — наголосив Шмигаль.

Реклама:

На зараз у межах жнивної кампанії в Україні зібрано 34 млн тонн врожаю, зокрема, 22 млн тонн пшениці. При цьому внутрішня потреба, за його словами, становить 6-7 млн тонн на рік.

Читайте також: "Моряків замінили зерновики". Як війна і міграція експорту перевернули життя міст на Дунаї

Цьогорічний урожай в Україні перевищує очікування, але радіти зарано. Чому?

Реклама: