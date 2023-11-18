SpaceX второй раз запустила Starship, однако сигнал от корабля исчез через 15 мин

Компания SpaceX второй раз запустила систему Starship с космодрома в Техасе, однако сразу после стадии отделения ускоритель взорвался, а сигнал от самого корабля исчез.

Об этом сообщает SpaceX.

Запуск Starship является второй попыткой компании Илона Маска осуществить удачный пробный запуск своей ракеты. Ранее 20 апреля этого года во время первого запуска система, которая состоит из ракеты-носителя Super Heavy и самого корабля Starship, взорвалась через несколько минут после старта.

На этот раз старт и первые минуты полета прошли гораздо успешнее, поскольку корабль изменений успешно отстыковался от ракеты-носителя Super Heavy. Однако образа после отделения ускоритель взорвался.

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В SpaceX сообщили, что потеряли свой космический корабль Starship, что привело к завершению второго большого испытательного полета системы.

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Напомним:

20 апреля 2023 года компания SpaceX осуществила пробный запуск своей ракеты Starship, который закончился взрывом через несколько минут после старта. Несмотря на успешный старт Starship таки не смогла отстыковаться от ракеты-носителя Super Heavy, потеряла ориентацию и была дистанционно взорвана в воздухе.

В SpaceX отметили, что все равно считают запуск успешным, поскольку первый полет имел целью собрать данные для будущих испытаний.

Экономическая правда.