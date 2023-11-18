Россияне нанесли удар по нефтебазе в Одесской области – Минэнерго

Ночью 18 ноября в результате вражеского удара в Одесской области была повреждена нефтебаза, также в ряде областей повреждены сети электропередач из-за вражеских атак и технологических нарушений.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что в Запорожской и Одесской областях в результате вражеских ударов повреждены сети, из-за боевых действий и технологических нарушений без света 416 населенных пунктов.

В Одесской области в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект - нефтебаза. Также в Запорожской области из-за падения дрона была отключена воздушная ЛЭП, потребители не обесточивались. Всего в области из-за обстрелов без света остаются 63 населенных пункта.

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Кроме того, из-за боевых действий в одном из районов Днепропетровской области произошло повреждение газопровода, есть отключенные потребители.

"В результате обстрелов были обесточены 12 населенных пунктов, без света остались почти 21 тысяча абонентов. Энергетики запитали 21 населенный пункт, включая те, которые были обесточены ранее, и вернули свет 24,7 тыс. абонентам. Всего в области остаются без света 113 населенных пунктов", – сообщили в министерстве относительно ситуации в Донецкой области.

Добавляется, что на Черниговщине по техническим причинам обесточены 6 населенных пунктов и 1 частично, без света 2266 абонентов.

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Напомним:

В Одесской области россияне попали в объект энергетической инфраструктуры, в результате чего без света остаются 2 тыс абонентов.