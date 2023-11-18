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Дві тисячі родин на Одещині залишилися без світла після нічних обстрілів росіян

Субота, 18 листопада 2023, 13:45 - Ігор Пилипів
 
getty images

На Одещині росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без світла залишаються 2 тис абонентів. 

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДТЕК.

"В Одеському районі відбулося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізували. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували", – зазначив Кіпер. 

У ДТЕК повідомили, що в області 2 000 родин залишилось без світла, а ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання. 

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Крім того, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, заявив, що атака ворога і спричинені нею пошкодження енергооб’єкта регіональних електромереж в Одеській області не вплине на стабільність роботи енергосистеми.

Економічна правда. 

електроенергія Одеса РФ війна
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