На границе с Польшей скопились почти 3 тысячи грузовиков 

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В трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопились около 2800 грузовиков из-за протестов польских перевозчиков.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, по состоянию на утро 18 ноября в очередях скопились около 2800 грузовых транспортных средств. По сравнению с предыдущим днем пограничники наблюдают определенное увеличение грузовиков.

"Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска Ягодин - 1100 грузовиков, и напротив Рава-Русской 500", - отметил Демченко.

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Кроме того, представитель Госпогранслужбы заявил, что перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей и на других пунктах пропуска. В частности, на пункте пропуска Шегини, где находятся около 1 200 грузовиков.

Демченко подчеркнул, что легковые авто и могут свободно пересекать границу, и для них движение не блокируется.

Напомним:

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На украинско-польской границе продолжается осложнение движения грузовых транспортных средств из-за перекрытия польскими перевозчиками движения в направлении трех пунктов пропуска - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене".

Представители польских автоперевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Экономическая правда.