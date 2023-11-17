Украине для масштабной модернизации энергосистемы нужно 15 миллиардов долларов

Украина должна в ближайшие годы осуществить ряд мер для повышения мощности и гибкости своей энергосистемы. Для этого потребуется около 15 млрд долл инвестиций.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, "Укрэнерго" рассчитало, какой должна быть трансформация украинской энергосистемы на пять-семь-десять лет, чтобы сделать энергомикс дешевле и чище. Для этого компания даже разработала определенное инвестиционное меню.

Для того, чтобы лучше всего защитить украинскую генерацию, необходимо рассредоточить объекты и осуществлять строительство уже по новым технологиям и принципам зеленого перехода, без использования такого дорогого топлива, как газ и уголь.

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По подсчетам "Укрэнерго" Украине понадобится около 15 млрд долл из которых 5,4 млрд долл может быть вложено в ветровые электростанции (ВЭС), 2,5 млрд долл - солнечные электростанции (СЭС), ТЭС (оба вида) - 2,3 млрд долл, системы накопления электрической энергии - 1,2 млрд долл, гидроаккумулирующие электростанции "ГАЭС" - 3,7 млрд долл.

інфографіка: Укренерго"

Соответственно, Украина в ближайшие годы потребует 1,4 ГВт новых высокоманевренных ТЭС, а также 1,1 ГВт ТЭС на биотопливе. Также, планируется построить 2 ГВт мощности на Днестровской и Каневской ГАЭС. Кроме того, 3,8 ГВт СЭС, 4,5 ГВт ВЭС и 0,8 ГВт систем накопления электрической энергии.

Кудрицкий добавил, что трансформация энергосистемы должна происходить прежде всего за счет частных инвесторов.

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Напомним:

"Укрэнерго" планирует до конца 2023 года подписать соглашение о привлечении до 200 млн евро финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).