Британский миллиардер Рэтклифф близок к закрытию сделки по покупке 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"

reuters

Американские владельцы "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров, намерены закрыть сделку с Джимом Рэтклиффом по 33 доллара за акцию, в результате которой британский миллиардер приобретет 25% акций английского футбольного клуба.

Об этом пишут Reuters и Sky News.

Сделка, которая может быть подтверждена уже в пятницу, завершит годичный процесс продажи. В ноябре прошлого года семья Глейзеров объявила, что изучает "стратегические альтернативы" для клуба, включая возможную продажу, и открыта для новых инвестиций.

Предложение Рэтклиффа предусматривает премию в размере 79,1% к цене акций на закрытии торгов в четверг на уровне 18,43 долл, что оценивает клуб примерно в 5,4 млрд долл без учета долга.

Реклама:

Акции "Манчестер Юнайтед", котирующиеся на американской фондовой бирже, выросли на 9,5% до 20,10 долл. в начале торгов в пятницу.

"Хотя сделка не затронет Глейзеров, которые крайне непопулярны среди фанатов 20-кратных чемпионов Англии по футболу, она приведет к серьезным изменениям в управлении клубом.

Рэтклифф хочет в корне изменить футбольную деятельность клуба. С тех пор как тренер сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку в 2013 году после периода беспрецедентного успеха клуба, спортивные результаты клуба ухудшились.

Реклама:

Рэтклифф пообещал радикальные изменения. В среду клуб объявил, что главный исполнительный директор Ричард Арнольд уйдет в отставку после менее чем двух лет на этой должности. Ожидается, что другие руководители уйдут после закрытия сделки", - пишут издания со ссылкой на источники.

Сделка оценивает "Манчестер Юнайтед" выше, чем "Челси", который был продан российским олигархом Романом Абрамовичем в мае прошлого года за 5,2 миллиарда долларов - включая долги и инвестиции - инвестиционной группе во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли и инвестиционной компанией Clearlake Capital.

Вместе с долгом "Манчестер Юнайтед" в рамках сделки оценивается в сумму от 6 до 6,5 миллиардов долларов, как и писало ранее Reuters.

В клубе отказались от комментариев.

Источники изданий также рассказали, что Рэтклифф, который также является главой нефтехимической компании Ineos, возьмет на себя общий контроль над подбором футболистов для клуба.

"Семья Глейзеров столкнулась с острой критикой со стороны болельщиков за то, как она управляет этой ключевой частью деятельности клуба.

Семья, которая заработала свое состояние на недвижимости, розничной торговле и здравоохранении и владеет командой НФЛ Tampa Bay Buccaneers, приобрела команду за 790 миллионов фунтов стерлингов в 2005 году.

Шесть потомков американского бизнесмена Малкольма Глейзера, который умер в 2014 году, сейчас контролируют 96% акций "Манчестер Юнайтед", - добавляет Reuters.

При этом пока не совсем понятно, планирует ли Рэтклифф полное поглощение в будущем.

Рэтклифф основал Ineos в 1998 году и является председателем и главным исполнительным директором химической группы, владея двумя третями акций. Forbes оценивает состояние Рэтклиффа в 18,7 миллиарда долларов.

Британский миллиардер не чужд для спортивного бизнеса. Ineos владеет французским клубом Лиги 1 "Ницца", швейцарским клубом Суперлиги "Лозанна", а также финансирует Grenadiers, одну из самых успешных велосипедных команд мира.

Напомним:

В октябре катарская группа инвесторов во главе с шейхом Джассимом Бин Хамадом Джей Джей Аль Тани отозвала свою заявку 6,1 млрд долл на покупку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

После этого сообщалось, что Рэтклифф может получить начальную долю в примерно 25% в сделке, которая может оценить клуб в более 5 млрд фунтов (6,1 млрд долл).

Экономическая правда