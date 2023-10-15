Катарские инвесторы отказались от покупки ФК "Манчестер Юнайтед"

Катарская группа инвесторов во главе с шейхом Джассимом Бин Хамадом Джей Джей Аль Тани отозвала свою заявку 6,1 млрд долл на покупку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Bloomberg

Издание, ссылаясь на собственные источники, отметили, что катарские инвесторы предложили за команду более 5 млрд фунтов стерлингов (6,1 млрд долл) по сравнению с текущей рыночной стоимостью в 3,3 млрд долл. Однако этого предложения было недостаточно, чтобы удовлетворить требования владельцев клуба, семьи Глейзеров.

Отмечается, что процесс торгов, который длился почти год, сопровождался задержками, поскольку предложения не соответствовали ожиданиям семьи Глейзер в 6 млрд фунтов стерлингов.

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Кроме того, новым фаворитом на покупку "МЮ" Джим Рэтклифф может сделать предложение по некоторым акциям, которыми владеют как Глейзеры, так и миноритарные инвесторы в Манчестер Юнайтед.

Соответственно, Рэтклифф может получить начальную долю примерно 25% в Манчестер Юнайтед в сделке, которая может оценить клуб в более 5 млрд фунтов (6,1 млрд долл).

Напомним:

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Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подписал соглашение с Adidas на сумму 900 млн фунтов стерлингов (1,1 млрд долл), продлив партнерство с официальным поставщиком экипировки еще на 10 лет.