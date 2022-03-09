Виробник поїздів Alstom припиняє постачання до Росії
Середа, 9 березня 2022, 11:26
Французька машинобудівна компанія Alstom, що займається виробництвом залізничних складів та транспортних систем, оголосила про зупинення поставок до Росії.
Про це йдеться у повідомленні концерну.
Alstom також припинить усі майбутні інвестиції в Росію. Це рішення ухвалено на тлі вторгнення в Україну.
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