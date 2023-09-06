Реформированный "Укроборонпром" возвращает конкурсный отбор на руководящие должности

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" возобновляет работу конкурсных комиссий для отбора кандидатов на руководящие должности.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" возвращает практику работы конкурсных комиссий, которые проведут подбор кандидатов на должность директоров ряда предприятий", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что этот шаг является одним из важных элементов имплементации утвержденной антикоррупционной стратегии.

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К специальной процедуре подбора кандидатов на должности привлекут профильную комиссию. Потенциальные управленцы будут рассматриваться на условиях конкурентности, справедливости, беспристрастности и прозрачности.

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Напоминаем:

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В начале сентября "Украинская оборонная промышленность" (бывший концерн "Укроборонпром") представила стратегию предотвращения, выявления и противодействия коррупции на 2023-2024 годы.