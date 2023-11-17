"Технари", медики, энергетики: в Минэкономики спрогнозировали профессии, которые будут необходимы Украине

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В течение следующих 10 лет в Украине наиболее востребованными работниками будут инженеры и технические специалисты, которые сосредоточены на восстановлении оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развитии отечественных военных технологий.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в Минэкономики уже определили, какие специальности и профессиональные навыки будут наиболее востребованными в Украине в течение следующих 10 лет.

"Мы приходим к выводу, что наиболее востребованными будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий", - сказала она на международном форуме "Человеческий капитал: навыки для будущего".

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Кроме этого, по словам Бережной, будут нужны военные специалисты всех специальностей.

"И, что очень важно, нам будут нужны выпускники STEM-образования (наука, технология, инженерия, математика)", - добавила Бережная.

Также, по ее словам, будут нужны медицинские работники, включая реабилитологов и психологов, специалисты энергетической отрасли, специалисты по публичной политике и специалисты строительной отрасли, в частности архитекторы, проектировщики, инженеры.

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Напоминаем:

Ранее Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы.

Соответствующий проект проходил общественное обсуждение.

В ноябре 2023 года большинство украинцев, которых опросили, работают ли они по полученной специальности, ответили либо отрицательно, либо заявили, что пока не работают вообще.