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Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding объявил, что отказывается от планов выделения в самостоятельную компанию "облачного" бизнеса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет Fortune.

Сообщается, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов.

Учитывая эти обстоятельства, Alibaba решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса, вместо чего сосредоточится на разработке "модели устойчивого роста" подразделения.

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Кроме того, компания взяла паузу в осуществлении планов по выводу на биржу сети продовольственных магазинов Freshippo. Интернет-гигант оценивает рыночную конъюнктуру и другие факторы, которые помогут провести успешное IPO.

Вслед за этим сообщением семейный траст основателя Alibaba Group Holding Джека Ма объявил о продаже 10 млн ценных бумаг (ADR) компании на общую сумму порядка 871 млн долларов.

Как говорится в документах, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, акции будут проданы 21 ноября фондами JSP Investment и JC Properties, являющимися частью траста.

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ADR компании подешевели на 9,1% по итогам торгов 16 ноября и теряют 4% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10,2%.

Напоминаем:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны.

США усилили контроль, чтобы предотвратить продажи американскими производителями полупроводников в Китай в обход правительственных ограничений в рамках будущих действий администрации Байдена, направленных на блокирование большего экспорта ИИ-микросхем.