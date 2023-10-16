США на этой неделе усилят контроль поставок в Китай ИИ-чипов – СМИ

reuters

США будут принимать меры, чтобы предотвратить продажи американскими производителями полупроводников в Китай в обход правительственных ограничений в рамках будущих действий администрации Байдена, направленных на блокирование большего экспорта ИИ-микросхем.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, новые правила будут добавлены к широкомасштабным ограничениям США на поставки передовых чипов и оборудования для производства микросхем в Китай, объявленных в октябре прошлого года.

По словам источников, обновления ожидаются на этой неделе, хотя такие графики часто нарушаются.

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По словам чиновника, который предоставил информацию на условиях анонимности, новые правила заблокируют поставки некоторых ИИ-микросхем, а также потребуют от компаний отчитываться о поставках других микросхем.

Представитель Министерства торговли США, которое осуществляет надзор за экспортным контролем, отказался от комментариев.

Администрация Байдена заявила, что разработала ограничения на экспорт, чтобы не допустить усиления китайской армии за счет американских микросхем и оборудования.

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Пекин в свою очередь обвинил США в злоупотреблении экспортным контролем для подавления китайских компаний.

Посольство Китая в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментариях.

В прошлом году правительственные ограничения не позволили компании Nvidia, самому дорогому производителю микросхем в мире, отправить китайским клиентам два своих самых современных ИИ-чипа, которые стали отраслевым стандартом для разработки чат-ботов и других систем на базе искусственного интеллекта.

Но вскоре Nvidia выпустила новые варианты для китайского рынка, которые были менее совершенными и обходили американский экспортный контроль. Один из них, H800, имеет столько же вычислительной мощности при некоторых настройках, используемых в работе ИИ, как и более мощный, но заблокированный чип компании H100. Однако некоторые ключевые аспекты производительности ограничены.

По словам американского чиновника, США планируют ввести новые правила для ИИ-чипов, которые ограничат использование определенных передовых ИИ-чипов для центров обработки данных, которые пока не заблокированы.

Хотя чиновник отказался назвать, какие именно дополнительные чипы будут фактически запрещены, источники предполагают, что администрация хотела бы заблокировать полупроводниковый чип H800 от Nvidia.

Экономическая правда