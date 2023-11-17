На заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 2400 грузовиков

Утром 17 ноября на украинско-польской границе на выезде из Польши в направлении трех пунктов пропуска - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" - находятся примерно 2400 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, самая большая очередь напротив пункта пропуска "Ягодин" - это 1100 грузовых транспортных средств, остальные - в направлении ЧП "Краковец" и "Рава-Русская".

Спикер отметил, что через час участники забастовки пропускают по несколько транспортных средств по всем направлениям.

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"Единственное более или менее интенсивное движение мы отмечаем на ЧП "Краковец", когда грузовики едут из Украины в Польшу", - сказал Демченко.

В целом количество транспортных средств, ожидающих пересечение границы из Польши в Украину, последние несколько дней держится на уровне 2400-2500.

"В то же время перевозчики выбирают для себя и другие маршруты, и уже несколько дней мы наблюдаем скопление грузовиков и напротив пункта пропуска "Шегини". Там находятся около 1100 грузовиков", - сообщили в Госпогранслужбе.

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Напоминаем:

Представители польских автоперевозчиков, блокирующих границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.

Пропускную способность таможни на КПП "Ужгород" на словацкой границе увеличили почти вдвое за неделю из-за забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе.