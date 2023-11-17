На заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 2400 грузовиков
Утром 17 ноября на украинско-польской границе на выезде из Польши в направлении трех пунктов пропуска - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" - находятся примерно 2400 грузовиков.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, самая большая очередь напротив пункта пропуска "Ягодин" - это 1100 грузовых транспортных средств, остальные - в направлении ЧП "Краковец" и "Рава-Русская".
Спикер отметил, что через час участники забастовки пропускают по несколько транспортных средств по всем направлениям.
"Единственное более или менее интенсивное движение мы отмечаем на ЧП "Краковец", когда грузовики едут из Украины в Польшу", - сказал Демченко.
В целом количество транспортных средств, ожидающих пересечение границы из Польши в Украину, последние несколько дней держится на уровне 2400-2500.
"В то же время перевозчики выбирают для себя и другие маршруты, и уже несколько дней мы наблюдаем скопление грузовиков и напротив пункта пропуска "Шегини". Там находятся около 1100 грузовиков", - сообщили в Госпогранслужбе.
Напоминаем:
Представители польских автоперевозчиков, блокирующих границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.
6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.
Пропускную способность таможни на КПП "Ужгород" на словацкой границе увеличили почти вдвое за неделю из-за забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе.